Kijött Az éhezők viadala első trailere – Az új szereposztás szinte felrobbantja az arénát

Ha Az éhezők viadala-frachise-ról van szó, akkor bármi jöhet. Az előzménytörténeteket, spin-offokat és egyéb finomságot pedig amúgy is kedveljük. Úgyhogy már tűkön ülve vártuk, hogy megérkezzen a Haymitchről szóló előzménysztori, Az aratás hajnala első előzetese. És imáink meghallgattattak!
Az éhezők viadala-univerzum
- Az éhezők viadala 2008-ban jelent meg regény formájában, 2012-ben pedig kijött a filmadaptáció is.
- A franchise nagy sikereket ért el a 2010-es években.
- A történet másodvirágzását éli jelenleg, ezt pedig az író, Suzanne Collins is meglovagolta az előzménytörténetekkel.
- Az előzménytörténetekből is készültek filmek, közülük Az aratás hajnala című produkciónak most jött ki az első előzetese.
Panem népszerűsége
Az éhezők viadala-regény a 2000-es évek végére és a 2010-es évekre jellemző disztópia-őrület hevében született. A könyv olyan nagy sikereket ért el, hogy filmadaptációt is készítettek belőle. Az éhezők viadala-filmek pedig még ikonikusabbra sikeredtek, és az egész korszakot meghatározták – vagyis évekig mindenki Éhezők viadala-lázban égett.
Ez a láz az Alkonyat reneszánszával együtt tért vissza. Az interneten olyan konspirációs teóriák terjengtek, hogy Panem nagy Viadalai 2026-ban kezdődtek (ezt egyébként a rajongók cáfolták), tavaly novemberben színpadi adaptáció is készült az első könyv történetéből, a sorozat írója, Suzanne Collins pedig új előzménytörténetekkel rukkolt elő.
Előzménytörténetek Panemben
2023-ban mutatták be az első előzménysztorit, Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája címmel. A filmben a fiatal Snow elnök történetét és hatalomra jutását mutatták be a 10. Éhezők Viadala folyamán Tom Blyth és Rachel Zegler főszereplésével.
Most kicsit ugrunk az időben: Az aratás hajnala ugyanis az 50. viadal idején játszódik, a cselekmény pedig Katniss mentorának, Haymitch Abernathynak a győzelméről szól.
Az éhezők viadala: Az aratás hajnala
A történet 24 évvel Katnissék sztorija előtt játszódik. Haymitch is a 12. körzetben lakik, és a Negyed Évszázados Viadalon választják ki őt az életéért küzdő játékosnak. A filmben Haymitch mellett a fiatal Effie, Snow elnök, Plutarch, Wiress, Beetee Latier és Mags Flanagan is megjelenik egy fiatalabb szereposztásban.
A cselekmény pikantériája, hogy az ünnepi Negyed Évszázados Viadalra nem 24, hanem 48 gyermeket választanak ki, mondván, hogy nagyobb legyen a dicsőség. Sőt, olyan pletykák is terjednek az interneten, hogy Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is visszatér Katnissként és Peetaként a filmben – még ha csak egy rövid időre is. Az biztos, hogy nem fogsz unatkozni a moziban november 20-a után, ha kijön az új rész! A rajongók pedig külön örülnek annak, hogy végre készült egy olyan film, amelyben vannak színek!
Kattints a videóra, és nézd meg az új Az éhezők viadala-trailert!
Az előzetes – így gondoljuk, maga a film is – tiszteleg az első, 2012-es film előtt bizonyos filmbeli párhuzamokkal. Egy igen szemfüles rajongó máris összevágta ezeket a jeleneteket a trailerből.
