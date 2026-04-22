Kijött Az éhezők viadala első trailere – Az új szereposztás szinte felrobbantja az arénát

Ha Az éhezők viadala-frachise-ról van szó, akkor bármi jöhet. Az előzménytörténeteket, spin-offokat és egyéb finomságot pedig amúgy is kedveljük. Úgyhogy már tűkön ülve vártuk, hogy megérkezzen a Haymitchről szóló előzménysztori, Az aratás hajnala első előzetese. És imáink meghallgattattak!

Így néz ki Az éhezők viadala: Az aratás hajnala plakátja.

Az éhezők viadala-univerzum Az éhezők viadala 2008-ban jelent meg regény formájában, 2012-ben pedig kijött a filmadaptáció is.

A franchise nagy sikereket ért el a 2010-es években.

A történet másodvirágzását éli jelenleg, ezt pedig az író, Suzanne Collins is meglovagolta az előzménytörténetekkel.

Az előzménytörténetekből is készültek filmek, közülük Az aratás hajnala című produkciónak most jött ki az első előzetese.

Panem népszerűsége

Az éhezők viadala-regény a 2000-es évek végére és a 2010-es évekre jellemző disztópia-őrület hevében született. A könyv olyan nagy sikereket ért el, hogy filmadaptációt is készítettek belőle. Az éhezők viadala-filmek pedig még ikonikusabbra sikeredtek, és az egész korszakot meghatározták – vagyis évekig mindenki Éhezők viadala-lázban égett.

Ez a láz az Alkonyat reneszánszával együtt tért vissza. Az interneten olyan konspirációs teóriák terjengtek, hogy Panem nagy Viadalai 2026-ban kezdődtek (ezt egyébként a rajongók cáfolták), tavaly novemberben színpadi adaptáció is készült az első könyv történetéből, a sorozat írója, Suzanne Collins pedig új előzménytörténetekkel rukkolt elő.

Előzménytörténetek Panemben

2023-ban mutatták be az első előzménysztorit, Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája címmel. A filmben a fiatal Snow elnök történetét és hatalomra jutását mutatták be a 10. Éhezők Viadala folyamán Tom Blyth és Rachel Zegler főszereplésével.

Most kicsit ugrunk az időben: Az aratás hajnala ugyanis az 50. viadal idején játszódik, a cselekmény pedig Katniss mentorának, Haymitch Abernathynak a győzelméről szól.

Joseph Zada alakítja a fiatal Haymitch Abernathyt.

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala

A történet 24 évvel Katnissék sztorija előtt játszódik. Haymitch is a 12. körzetben lakik, és a Negyed Évszázados Viadalon választják ki őt az életéért küzdő játékosnak. A filmben Haymitch mellett a fiatal Effie, Snow elnök, Plutarch, Wiress, Beetee Latier és Mags Flanagan is megjelenik egy fiatalabb szereposztásban.