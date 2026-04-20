Szánalmas fotók, gúnyos kritika: András herceg könyvet adott ki a királyi élet kulisszáiról

A York egykori hercege nemcsak a királyi család tagjaként, hanem amatőr fotográfusként is szerette volna megmutatni magát. A szakma azonban nem volt kegyes hozzá: a kötet nemcsak rossz fogadtatásban részesült, hanem konkrét felvételei – köztük a kis Harry hercegről készült képek – külön is heves kritikák célpontjává váltak. Még maga András herceg is elismerte, a fotók valóban nem sikerültek túl jól.

András herceg nagyon komolyan vette a fotózást

Andrew Mountbatten-Windsor már a kilencvenes években készített képeket, a neves fotós, Gene Nocon, aki mellett András asszisztensként is dolgozott, úgy nyilatkozott róla, hogy „nagyon komolyan veszi a fotózást.” Annyira ambíciózus volt, hogy egy-két pozitív vélemény hatására 1995-ben kiadta saját fotóalbumát.

András az előszóban így fogalmazott: „a kötet az önéletrajzom egy kis szelete, amely emlékeket és benyomásokat rögzít a szememen és egy fényképezőgép lencséjén keresztül (...) Ezt az albumot nem a királyi család tagjaként, hanem amatőr fotósként készítettem”.

A nagyrészt fekete-fehér képekből álló gyűjtemény királyi családtagokat és Finola Hughes színésznőt is bemutatta, és betekintést nyújtott András királyi életébe.

Kíméletlen kritikákat kapott gyenge képeiért

A fogadtatás azonban nem volt túl jó. A kötetet világszerte komoly kritikák érték, a Los Angeles Times például szomorúnak és szánalmasnak nevezte azt.

A legtöbb kritikát a fiatal Harry hercegről készült fotók kapták. Az egyik felvételen a kis Harry egy vödröt és ásót szorongatva látható a Royal Yacht Britannia fedélzetén, míg egy másik képen hintán ül, háttal a kamerának.

Tim Hughes, a British Journal of Photography akkori főszerkesztő-helyettese nem kertelt: technikailag nagyon gyenge minőségűnek nevezte a képeket.

A kritikák összetörték az azóta rangjaitól és címeitől megfosztott és kilakoltatott Andrást, aki egy interjúban elismerte, hogy ő is tudja, hogy a felvételek nem különösebben briliánsak.

