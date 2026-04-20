Szánalmas fotók, gúnyos kritika: András herceg könyvet adott ki a királyi élet kulisszáiról

Évekkel az Epstein-botrány előtt Andrew Mountbatten-Windsor egy merész kísérletet tett arra, hogy ne csak királyi családtagként, de művészként is ismert legyen. András herceg 1995-ben saját fotóalbumot adott ki, amelyet a kritikusok kíméletlenül ízekre szedtek.

A York egykori hercege nemcsak a királyi család tagjaként, hanem amatőr fotográfusként is szerette volna megmutatni magát. A szakma azonban nem volt kegyes hozzá: a kötet nemcsak rossz fogadtatásban részesült, hanem konkrét felvételei – köztük a kis Harry hercegről készült képek – külön is heves kritikák célpontjává váltak. Még maga András herceg is elismerte, a fotók valóban nem sikerültek túl jól. 

András herceg 1995-ben fotóalbumot adott ki, de nagyon rossz kritikát kapott.
Forrás: Getty Images Europe
  • András herceg 1995-ben fotóalbumot adott ki.
  • A könyv fekete-fehér képeken keresztül mutatta be a királyi élet kulisszáit.
  • A kritika lesújtó volt, több médium is élesen bírálta.
  • Különösen a Harry hercegről készült fotók váltottak ki negatív reakciókat.
  • Maga Andrew Mountbatten-Windsor is elismerte a képek technikai gyengeségeit.

András herceg nagyon komolyan vette a fotózást

Andrew Mountbatten-Windsor már a kilencvenes években készített képeket, a neves fotós, Gene Nocon, aki mellett András asszisztensként is dolgozott, úgy nyilatkozott róla, hogy „nagyon komolyan veszi a fotózást.” Annyira ambíciózus volt, hogy egy-két pozitív vélemény hatására 1995-ben kiadta saját fotóalbumát. 

András az előszóban így fogalmazott: „a kötet az önéletrajzom egy kis szelete, amely emlékeket és benyomásokat rögzít a szememen és egy fényképezőgép lencséjén keresztül (...) Ezt az albumot nem a királyi család tagjaként, hanem amatőr fotósként készítettem”. 

A nagyrészt fekete-fehér képekből álló gyűjtemény királyi családtagokat és Finola Hughes színésznőt is bemutatta, és betekintést nyújtott András királyi életébe.

A new Royal photographer, in the shape of Prince Andrew, recording for private posterity, scenes at Port Stanley after the Falklands conflict in which he took part as a helicopter pilot with HMS Invincible. (Photo by Martin Cleaver - PA Images/PA Images via Getty Images)
Forrás: PA Images

Kíméletlen kritikákat kapott gyenge képeiért

A fogadtatás azonban nem volt túl jó. A kötetet világszerte komoly kritikák érték, a Los Angeles Times például szomorúnak és szánalmasnak nevezte azt.

A legtöbb kritikát a fiatal Harry hercegről készült fotók kapták. Az egyik felvételen a kis Harry egy vödröt és ásót szorongatva látható a Royal Yacht Britannia fedélzetén, míg egy másik képen hintán ül, háttal a kamerának. 

Tim Hughes, a British Journal of Photography akkori főszerkesztő-helyettese nem kertelt: technikailag nagyon gyenge minőségűnek nevezte a képeket. 

A kritikák összetörték az azóta rangjaitól és címeitől megfosztott és kilakoltatott Andrást, aki egy interjúban elismerte, hogy ő is tudja, hogy a felvételek nem különösebben briliánsak. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
