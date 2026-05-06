Cardi B a Met-gála vörös szőnyegen árulta el, hogy lázas betegen érkezett a rendezvényre. Lapinformációk szerint több híresség kiakadt és félnek, hogy őket is leteríti a vírus.

Váratlan vallomás a Met-gála vörös szőnyegén

Hétfőn este a Met-gálán Cardi B a riportereknek elmondta: beteg. A Variety X-en közzétett felvételen hallható, amint közvetlen közelről a mikrofonokhoz fordulva így szól: „Tudni akarsz egy titkot? Valójában beteg vagyok, és lázam is van.”

A kiszivárgott kijelentésre többen felkapták a fejüket, ugyanis a Met-gála szabályai szigorúak, és elvileg nem csak 18 éves kor alattiak nem vehetnek részt rajta, hanem azok sem, akik másokat veszélyeztethetnek. Cardi B pedig a betegségével ez utóbbiak közé tartozik.

— Variety (@Variety) May 5, 2026

Betegen is sütkérezett a reflektorfényben

Cardi B azonban a betegsége ellenére remekül szórakozott a gálán. Röviddel a vallomás után egy riporter az est dress code-jára (Fashion is Art) utalva megkérdezte tőle: „ma este ő a divat vagy a művészet?” Cardi B így válaszolt: „Mindkettő vagyok, drágám!”

Többen kiakadtak és aggódnak

Úgy tudni, a hírességek közül többen felháborodtak, és arról beszélnek, az lett volna a minimum, hogy Cardi B betegen otthon marad, ugyanis így nagy a valószínűsége, hogy sokakat megfertőzött.

