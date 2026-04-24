Olyan pontos a megfigyelőképességed, mint egy hadvezérnek? Akkor segíts egy bajba jutott alkalmazottnak, akit épp kellemetlenül összeszid a főnöke! Találd meg a két kép közötti különbségeket, de vigyázz, az óra ketyeg!

Munkahelyi problémák mindenhol vannak – még ebben az IQ-tesztben is. Ha te nem akarsz magadnak bajt, akkor konfliktusok helyett inkább olajozd be az agytekervényeidet a következő képrejtvénnyel!

IQ-teszt munkahelyi problémáról
Munkahelyi problémák még az IQ-tesztekben is vannak.
Forrás: Shutterstock

IQ-teszt egy munkahelyi konfliktusról

Sajnos akár Michael Scott típusú főnököd van, aki kedves, de kicsit túl sok, akár Miranda Priestly típusú, aki jó szakember, de egy rémálom vele dolgozni – munkahelyi problémák mindig felmerülhetnek, és mindig követhetünk el olyan hibákat, melyekkel kapcsolatban a főnökünknek igenis el kell beszélgetnie velünk.

Az IQ-tesztünkben is egy ilyen helyzet áll fenn, hiszen egy az állásáért aggódó férfit tromfol le épp a főnöke. Ha veled is előfordul ilyen, akkor nagyon fontos észben tartanod, hogy természetesen a munkánk felelősséggel jár, viszont attól még emberek vagyunk, akik követhetnek el hibákat. Ha degradáló és dehumunizáló megjegyzéseket kapsz a feletteseidtől vagy munkahelyi zaklatásnak vagy kitéve, akkor tudd, van hova fordulnod! Ha van nálatok HR-osztály vagy van olyan felettesed, akiben megbízol, akkor nyugodtan oszd meg vele az aggályaid és a sérelmeid!

Stratégák előnyben

Ha viszont veled nincs ilyen probléma, akkor maradj ki a feszültségből, és inkább oldj meg egy lehetetlennek tűnő IQ-tesztet! Hidd el, ha minden nap megoldasz egy ilyen feladványt, akkor olyan fitt lesz az agyad, hogy minden apró rezdülést észreveszel magad körül, gepárdsebességű gondolkodásod lesz, és sokkal türelmesebb leszel, hiszen az agyad túlstimulálása helyett kiszellőzteted és megdolgoztatod az agytekervényeid.

Találd meg a hibákat a két kép között

Jól nézd meg a két képet! Három különbség megbújt valahol, és azzal tudod a leginkább kisegíteni a bajba jutott munkavállalót, hogy megtalálod ezeket a különbségeket, méghozzá 14 másodperc alatt! Képes vagy rá? Ne csalj!

IQ-teszt munkahelyi problémáról
Oldd meg az IQ-tesztben szereplő munkahelyi problémát azzal, hogy megtalálod a képek közötti különbségeket.
Forrás: jagranjosh.com

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

IQ-teszt megoldása

Az első hiba a munkavállaló zakójának hátuljánál található, ugyanis a jobb oldali képen van egy kis bevágás alul. A második hiba az ordítozó főnök nyakkendőjénél van, a harmadik pedig a könyvnél, ami fordítva lett lehelyezve az asztalra.

IQ-teszt megoldása
Itt bújt el a három különbség!
Forrás: jagranjosh.com

Ezt tanulhattad a tesztünkből

Sikerült megoldanod? Ha nem, akkor se csüggedj! Ez egy nehéz agytorna volt, de legközelebb majd sikerül! Ha igen, akkor veregesd meg a vállad, megérdemled! Oldj meg minden nap egy képrejtvényt, és hidd el, látványosan javulnak a kognitív képességeid!

