Hátláncok, fejdíszek és tiarák: a 2026-os Met-gála legkülönlegesebb ékszerei

A Met-gála idei tematikája tökéletes teret adott annak, hogy az ékszerek önálló műalkotásként jelenjenek meg a hírességek testén. A sztárok nem féltek kockáztatni és gyakran a megszokottól teljesen eltérő darabokat választottak. Az esemény így az innováció és a kreatív szabadság ünnepévé vált.

A Met-gála 2026-ban egy igazi ékszer-paradicsom volt Az év divateseménye ugyanannyira szól a csodás ruhakölteményekről, mint a pazar ékszerkollekciókról.

A 2026-os Met-gála ismét bebizonyította, hogy az ékszerek már régen nem puszta kiegészítők: önálló műalkotások, amelyek ugyanúgy mesélnek, mint a ruhák.

Az idei tematikához hűen a vörös szőnyegen megjelenő darabok inkább installációkra, mint hagyományos ékszerekre emlékeztettek – merészek, szimbolikusak és sokszor egészen elképesztő értékűek voltak.

Vittoria Ceretti

Az olasz modell a hátul mélyen dekoltált, extrém szabású fekete ruháját egy különleges, Bucheron hátlánccal dobta fel – és mennyire jól tette!

Amanda Seyfried

A The Housemaid sztárja maga volt a megtestesült báj ebben a púderrózsaszínű estélyiben, amit tökéletesen kiegészített az elegáns sminkje és gyönyörű hajkoronája. A kék köves Tiffany & Co. ékszerrengeteg pedig már csak hab volt a tortán.

Rihanna

A párjával érkező énekesnő ruhaválasztásával nem feltétlenül vagyunk kibékülve, de az ékszereket bevalljuk, mi is szívesen elfogadnánk! A Maison Margiela darabok valószínűleg egy pofás ingatlan árába kerülnek, de tagadhatatlan, hogy vonzzák a tekintetet!

Beyoncé

Beyoncé lányával és férjével, Jay Z-vel érkezett a rendezvényre és bár mindannyian alaposan kitettek magukért, mégiscsak minden szem az énekesnőre szegeződött, nem véletlenül! Az extrém Olivier Rousteing fejdíszre ugyanis nem lehetett nem figyelni, hogy Bee merész ruhájáról ne is beszéljünk!

Sabrina Carpenter

A kis pin-up istennő egy különleges, filmtekercsekből álló ruhakölteményben jelent meg, amit egy igazán extrém, Givenchy fejdísszel és gyémánt, csepp alakú fülbevalókkal egészített ki.