Hátláncok, fejdíszek és tiarák: a 2026-os Met-gála legkülönlegesebb ékszerei

Variety - Gilbert Flores
vörös szőnyeg Met-gála ékszer
Nagy Kata
2026.05.06.
Az év egyik legrangosabb divateseménye minden tekintetben a csillogásról szólt. A Met-gála alkalmából olyan ragyogó ékszerekkel kápráztattak el bennünket a hírességek, hogy még a képek nézegetéséhez is napszemüveg ajánlott!

A Met-gála idei tematikája tökéletes teret adott annak, hogy az ékszerek önálló műalkotásként jelenjenek meg a hírességek testén. A sztárok nem féltek kockáztatni és gyakran a megszokottól teljesen eltérő darabokat választottak. Az esemény így az innováció és a kreatív szabadság ünnepévé vált.

Beyoncé a 2026-os Met-gála rendezvényén
A Met-gála idén is káprázatos ékszerek lelőhelye volt! 
Forrás: Getty Images North America

A Met-gála 2026-ban egy igazi ékszer-paradicsom volt 

  • Az év divateseménye ugyanannyira szól a csodás ruhakölteményekről, mint a pazar ékszerkollekciókról. 
  • Mutatjuk azokat a Met-gála ékszereket, ami láttán tátva maradt a szánk! 

A 2026-os Met-gála ismét bebizonyította, hogy az ékszerek már régen nem puszta kiegészítők: önálló műalkotások, amelyek ugyanúgy mesélnek, mint a ruhák.

Az idei tematikához hűen a vörös szőnyegen megjelenő darabok inkább installációkra, mint hagyományos ékszerekre emlékeztettek – merészek, szimbolikusak és sokszor egészen elképesztő értékűek voltak.

Lássuk, kik viselték a legkülönlegesebb darabokat! 

Vittoria Ceretti 

Az olasz modell a hátul mélyen dekoltált, extrém szabású fekete ruháját egy különleges, Bucheron hátlánccal dobta fel – és mennyire jól tette!

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Vittoria Ceretti attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Vittoria Ceretti lánca egyszerű, mégis szépséges. 
Forrás: Getty Images North America

Amanda Seyfried

A The Housemaid sztárja maga volt a megtestesült báj ebben a púderrózsaszínű estélyiben, amit tökéletesen kiegészített az elegáns sminkje és gyönyörű hajkoronája. A kék köves Tiffany & Co. ékszerrengeteg pedig már csak hab volt a tortán. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Amanda Seyfried attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Amanda Seyfried gyönyörű ékszereket választott az eseményre. 
Forrás: Getty Images North America

Rihanna

A párjával érkező énekesnő ruhaválasztásával nem feltétlenül vagyunk kibékülve, de az ékszereket bevalljuk, mi is szívesen elfogadnánk! A Maison Margiela darabok valószínűleg egy pofás ingatlan árába kerülnek, de tagadhatatlan, hogy vonzzák a tekintetet! 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Rihanna attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Matt Winkelmeyer/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Rihanna ruháját nem értjük, de az ékszereit annál inkább! 
Forrás: Getty Images North America

Beyoncé 

Beyoncé lányával és férjével, Jay Z-vel érkezett a rendezvényre és bár mindannyian alaposan kitettek magukért, mégiscsak minden szem az énekesnőre szegeződött, nem véletlenül! Az extrém Olivier Rousteing fejdíszre ugyanis nem lehetett nem figyelni, hogy Bee merész ruhájáról ne is beszéljünk! 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Beyoncé attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by John Shearer/WireImage)
Beyoncét nem lehetett nem észrevenni. 
Forrás: WireImage

Sabrina Carpenter 

A kis pin-up istennő egy különleges, filmtekercsekből álló ruhakölteményben jelent meg, amit egy igazán extrém, Givenchy fejdísszel és gyémánt, csepp alakú fülbevalókkal egészített ki.  

Sabrina Carpenter at The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" held at The Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York, New York. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)
Sabrina Carpenter ékszerei feldobták az egyébként sem hétköznapi szettjét. 
Forrás: Penske Media

Ha szívesen olvasnál még a Met-gáláról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A Met-gálán alázta meg volt feleségét Hugh Jackman − Fotó

Egy évvel a válása után új kedvesével jelent meg a Met-gála vörös szőnyegén Hugh Jackman. Azt beszélik, ezzel rettenetesen megbántotta volt feleségét, Deborra-Lee Furnesst.

Kylie Jenner mű mellbimbókkal és 10 000 igazgyönggyel hódított a Met-gálán - KÉPEK

Kylie Jenner idén nem bízta a véletlenre: a 28 éves milliárdos olyan szettben vonult végig a vörös szőnyegen, amitől még a leggyakorlottabb divatdiktátorok is a szívükhöz kaptak. Ez már nem csak divat, ez kőkemény provokáció!

Gigantikus eljegyzési gyűrű, 10 millió dolláros belépő: íme a Met-gála 2026-os előpartija - GALÉRIA

Mutatjuk, ki kivel, miben és miért villantott a hétvégi Met-gála előpartin!

 

 

