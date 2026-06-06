A 90-es évek vajszívű anyukái visszatértek: a butter mom sikk dominál a divatban

A rohanó, végletekig leszabályozott világunkban bizony mindenki meg szeretne állni egy pillanatra és kiélvezni az élet apró örömeit, kötöttségek és bűntudat nélkül. Nem véletlen, hogy visszavágyódunk a ’90-es, 2000-es évekbe, mely egy békésebb, védett világnak tűnik. Ez a nosztalgia leginkább az aktuális trendeken érhető tetten, néha olyan érzés bemenni egy ruhaboltba, mintha időgépbe váltottunk volna jegyet. 2026-ban a vajszívű anyukák stílusát időző butter mom sikk kér bebocsátást ruhatárunkba. Lássuk, hogy követheted a ezt a visszatérő trendet, ami a 90-es évek divatja volt!

Visszatér a '90-es évek divatja, ezúttal az anyukák öltözékét koppintják.

Forrás: Getty Images Europe

Anyudivat a kilencenes évekből Egy butter mom, vagyis „vajanyuka” a lelassult, könnyed, kényelmes életet részesíti előnyben.

A 90-es évek divatjának praktikus, természetes oldalát fogja meg.

Kik azok a vajanyukák?

A kilencvenes-kétezres évek hírhedt volt a szigorú diétakultúrájáról, nem véletlen, hogy ezekből az évtizedekből származik az étkezést korlátozó mandulaanya, angolul almond mom kifejezés. Egy butter mom valahol az ő ellenpólusukat képviseli, aki teljes értékű, házi készítésű ételeket főz, kiéli kreativitását a konyhában. Ez azonban nemcsak az ételekről szól, hanem egy teljes életfilozófiát is takar.

A vajanyukák a maga teljességében akarják megélni az életet, komfortos, biztonságos otthont akarnak teremteni. Fontos számukra a családdal töltött idő, a társaság, az életet a könnyebbik oldalán fogják meg.

Öltözködésük a 90-es évek divatját képviseli, egyszerű, időtálló, mégis minőségi. Nem ülnek fel a pár hónapos szavatossági idejű mikrotrendek hullámvasútjára, hanem saját stílusukat követik, ruhatáruk összeállításánál pedig komoly szerep jut a kényelemnek. Megosztjuk veled, hogyan építheted be a trendet mindennapi szettjeidbe.

Butter mom sikk, avagy 90-es évek divatja ruhásszekrényedben

Ez az esztétika a gazdag anyukák divatját követi, ám nem kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni, hogy követhessük ezt a fenntartható divatot, mivel kevés, de minőségi ruhadarabra épít.

Pasztellszínek, természetes árnyalatok

Az olyan, 2026 divatjában népszerű árnyalatoknak, mint a neon vagy tűzpiros nincs keresnivalója egy vajanyuka ruhatárában. Helyette a krémszínű, pasztelles árnyalatok, például vajsárga, fehér, vagy melegebb tónusú színek dominálnak. Sötétebb színekből a barna, farmerkék jöhet számításba, a lényeg az, hogy ne vibráljon, hanem nyugalmat árasszon a szerelés.