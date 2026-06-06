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A 90-es évek vajszívű anyukái visszatértek: a butter mom sikk dominál a divatban

trend fenntartható divat 90-es évek
Bába Dorottya
2026.06.06.
Újabb 20-30 évvel ezelőtti trend tért vissza. A Y2K és excentrikus nagynénisikk után újabb retró stílus, mégpedig a butter mom, vagyis a „vajanyukák” öltözködése tér vissza, ami a ’90-es évek divatja volt.
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A rohanó, végletekig leszabályozott világunkban bizony mindenki meg szeretne állni egy pillanatra és kiélvezni az élet apró örömeit, kötöttségek és bűntudat nélkül. Nem véletlen, hogy visszavágyódunk a ’90-es, 2000-es évekbe, mely egy békésebb, védett világnak tűnik. Ez a nosztalgia leginkább az aktuális trendeken érhető tetten, néha olyan érzés bemenni egy ruhaboltba, mintha időgépbe váltottunk volna jegyet. 2026-ban a vajszívű anyukák stílusát időző butter mom sikk kér bebocsátást ruhatárunkba. Lássuk, hogy követheted a ezt a visszatérő trendet, ami a 90-es évek divatja volt!

90-es évek divatja: butter mom
Visszatér a '90-es évek divatja, ezúttal az anyukák öltözékét koppintják.
Forrás: Getty Images Europe

Anyudivat a kilencenes évekből

  • Egy butter mom, vagyis „vajanyuka” a lelassult, könnyed, kényelmes életet részesíti előnyben.
  • A 90-es évek divatjának praktikus, természetes oldalát fogja meg.

Kik azok a vajanyukák?

A kilencvenes-kétezres évek hírhedt volt a szigorú diétakultúrájáról, nem véletlen, hogy ezekből az évtizedekből származik az étkezést korlátozó mandulaanya, angolul almond mom kifejezés. Egy butter mom valahol az ő ellenpólusukat képviseli, aki teljes értékű, házi készítésű ételeket főz, kiéli kreativitását a konyhában. Ez azonban nemcsak az ételekről szól, hanem egy teljes életfilozófiát is takar.

A vajanyukák a maga teljességében akarják megélni az életet, komfortos, biztonságos otthont akarnak teremteni. Fontos számukra a családdal töltött idő, a társaság, az életet a könnyebbik oldalán fogják meg.

Öltözködésük a 90-es évek divatját képviseli, egyszerű, időtálló, mégis minőségi. Nem ülnek fel a pár hónapos szavatossági idejű mikrotrendek hullámvasútjára, hanem saját stílusukat követik, ruhatáruk összeállításánál pedig komoly szerep jut a kényelemnek. Megosztjuk veled, hogyan építheted be a trendet mindennapi szettjeidbe.

Butter mom sikk, avagy 90-es évek divatja ruhásszekrényedben

Ez az esztétika a gazdag anyukák divatját követi, ám nem kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni, hogy követhessük ezt a fenntartható divatot, mivel kevés, de minőségi ruhadarabra épít.

Pasztellszínek, természetes árnyalatok

Az olyan, 2026 divatjában népszerű árnyalatoknak, mint a neon vagy tűzpiros nincs keresnivalója egy vajanyuka ruhatárában. Helyette a krémszínű, pasztelles árnyalatok, például vajsárga, fehér, vagy melegebb tónusú színek dominálnak. Sötétebb színekből a barna, farmerkék jöhet számításba, a lényeg az, hogy ne vibráljon, hanem nyugalmat árasszon a szerelés.

Hosszú szövetnadrág

Egy igazán stílusos nő ruhatárából nem hiányozhat egy remekbe szabott szövetnadrág, a retró ruhadarab pedig alapdarabank számít a divatirányzatban. A természetes anyag nem csupán kényelmes, de fenntartható, időtálló darab, mely könnyen kombinálható, megtestesítve a vajanyuka-sikk esszenciáját.

Vintage farmer

Legyen az kantáros kertésznadrág, emelt derekú mom fit farmer, esetleg egy hanyagul felkapott farmering, egy vintage denim darab mindig megbízható választás. Válogassunk bátran a használtruha-kereskedések kínálatában!

Sneakerek, kényelmes papucsok, mokaszinok

Kétségtelen, hogy egy tűsarkú bámulatosan néz ki, csakhogy roppant kényelmetlen, lehetetlen benne haladni. Éppen ezért, aki 2026 nagy visszatérőjét akarja követni, kényelmes lapos sarkú darabokban érdemes gondolkodnia: fehér sneaker, vászoncipő, de egy balerina cipő vagy kényelme papucs is jó választás lehet. Aki kicsit elegánsabbra venné a figurát, annak a mokaszin lehet a megfelelő darab.

Minimalista ékszerek

Mivel a vajanyuka-stílus a csendes luxus képviselője, ékszerek és kiegészítők területén szolid, minimalista darabok dukálnak. Apró fém fülbevaló, vékony nyaklánc, karkötő, visszafogott gyűrű – legyen a kevesebb több az alapelv, de előkotorhatjuk vintage női karóránkat is.

Miért szeretjük annyira a ’90-es évek anyukáinak stílusát?

A nosztalgia mellett azért is lehetett olyan felkapott a vajanyuka esztétika, mert a stílus könnyen kombinálható, kényelmes, kerüli a hivalkodást, emellett környezettudatos. Mivel időtlen, minőségi darabokra épít, öltözködésünk alapjává válhat.

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