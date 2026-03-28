Harcos királynő, aki megbosszulta népét: Boudica, a kelták legendás uralkodónője

A londoni Westminter téren, épp a Big Bennel szemben áll egy nő bronzszobra. A legtöbb turista nem áldoz rá túl sok figyelmet, aminek valószínűleg az az oka, hogy nem tudják, kit ábrázol. Ugyanis a büszke szobor az egyik legvagányabb uralkodónőt, Boudicát ábrázolja, aki a Brit-szigetek történetének egyik legjelentősebb történelmi alakja. Vajon mit tett, hogy ilyen előkelő helyen emeltek számára szobrot? Ennek jártunk utána!

Boudica, a brit történelem kiemelkedő alakja.

Boudica a kelták harcos királynője I. sz. 30 körül született, az icenus kelta törzs királynője volt.

Férje halála után a rómaiak kisemmizték, lányait meggyalázták.

A megaláztatást kegyetlen hadjárattal bosszulta meg, melyben 70 000 légiós életét követelte.

Utolsó, vesztes csatája után méreg végzett vele, a kelták történetének legendás alakja lett.

Kelta szokások, harcos asszonyok

A kelta törzsek társadalmi berendezkedése római szemmel igen különös volt: az előkelő harcosok mellett, druidák voltak a szellemi és szakrális vezetők, ráadásul a nők is széles jogkörrel rendelkeztek. Boudica az icenus nevű nép szülötte volt, valószínűleg előkelő családban látta meg a napvilágot i. sz. 30 tájékán, gyerekkorában harcosnak képezték ki. Fejlett nép sarja volt, mivel ők voltak az első kelták, akik pénzérmét vertek.

Előnyös házasságot kötött, mivel az icenus király, Prasutagus felesége lett, akitől legalább két lánya született. Róma ekkorra már javában terjeszkedett a Brit-szigeteken, a férfi pedig az élni és élni hagyni elve mentén kliensuralkodóvá vált. Ez azt jelentette, hogy némi védelmi pénz, és politikai támogatásért cserébe megtarthatta függetlenségét. Emiatt több történész eljátszott már azzal a gondolattal, hogy a legendás kelta királynő a római patríciusok életé élte. Csakhogy a szerződésnek volt egy további kitétele, mely Boudica és lányai életét örökre megváltoztatta.

Római árulás és Boudica felkelése

Prasutagus örökségét fele részben megosztotta lányai és a római császár között. Talán azt remélte, hogy az icenusok halála után is megőrizhetik függetlenségüket a cseles örökléssel, ám súlyosan tévedett. Amint örök álomra szenderült, a római helytartó Suetonius Paulinus tisztviselőivel együtt kifosztották és feldúlták földjeit, rokonait rabszolgaláncra verték, de a többi környékbeli kelta törzs is hasonló sorsa jutott.

Feleségét, Boudicát nyilvánosan megkorbácsolták, lányait pedig megerőszakolták.

Ez a kegyetlen eljárás még a Britanniában élő római polgároknál is kiverte a biztosítékot, így nem kell sok fantázia a kelták indulatának elképzeléséhez. Annál is inkább felháborító volt, mivel a királyné nemcsak világi, de szakrális vezető is volt. Lázadást szerveztek i. sz. 60-ban, melynek Boudica állt az élére. Az icenusok a tirovantesekkel karöltve mintegy 120 000 fős sereget alkottak.