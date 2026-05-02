Könyvmolyok figyelem! Berobbant a bookish táskatrend, amiért a világsztárok is odavannak

Felejtsd el a vállat húzó óriástáskákat és a mainstream logókat! Idén tavasszal a stílus nem a márkajelzésben, hanem a sorok között rejlik. A New York Fashion Week kifutóit és az első sorok sztárparádéját látva az üzenet kristálytiszta: megérkezett a mikroliteratúra korszaka. Mutatjuk, hogy viseli Rihanna, Jennifer Lawrence és Elle Fanning az új bookish táskatrendet.

A Coach és a Dior új tervezéseikkel egy összehangolták a divat és az irodalom művészi világát.

Vége azoknak az időknek, amikor a kiegészítőink csak a státuszunkat hirdették. 2026-ban a szellemi érték a legnagyobb luxus. A legtrendibb szettek központi eleme már nem egy méregdrága dizájner táska, hanem egy aprólékosan kidolgozott, könyves kiegészítő vagy éppen egy stílusosan kézben tartott klasszikus kötet. A divat végre elkezdett olvasni, így idén nem az a kérdés, hogy kitől van a táskád, hanem az, hogy mit rejt a borítója. A minimalista vonalvezetéstől a bohém eleganciáig, a könyves kiegészítők minden stílusba észrevétlenül simulnak bele. Legyen szó egy Jane Austen-ihlette clutch-ról a vörös szőnyegen, vagy egy miniatűr klasszikusról, amit charmként viselnek, a lényeg a könyvmolyos sikk. Mutatjuk, hogyan hódította meg az irodalmi elegancia a táska trendeket 2026-ban!

Jennifer Lawrence és a Dior Dracula tote táskája.

Jonathan Anderson megreformálta a Dior divatházat

A 2026-os nyári szezonban a Dior új kreatív igazgatója, Jonathan Anderson, az irodalom legszebb klasszikusait emeli be a gardróbunkba, új életet lehelve a divatház olyan ikonikus darabjaiba, mint a Saddle Bag, a kártyatartók vagy a sportosabb dzsekik. A kollekció abszolút sztárja azonban a márka örök bestsellere, a Book Tote, amely idén szó szerinti értelmezésben is hódít: a The Book Cover Collection minden egyes darabja a 18., 19. és 20. századi irodalom egy-egy első kiadású borítóját mutatja be.

Rihanna és a Dior Dracula táska.

A kollekció a világirodalom legizgalmasabb rétegeit tárja fel: Bram Stoker Drakulájának gótikus hangulata és Flaubert Bovarynéjának tragikus eleganciája mellett olyan remekművek kelnek életre a textíliákon, mint Françoise Sagan Jó reggelt, bánat!-ja vagy Baudelaire sötéten igéző A Romlás virágai kötete. Az intellektuális divat kedvelői között ott volt Rihanna és Jennifer Lawrence is, akik az elsők között parádéztak ezekkel a tervezésekkel.