Könyvmolyok figyelem! Berobbant a bookish táskatrend, amiért a világsztárok is odavannak

Felejtsd el a vállat húzó óriástáskákat és a mainstream logókat! Idén tavasszal a stílus nem a márkajelzésben, hanem a sorok között rejlik. A New York Fashion Week kifutóit és az első sorok sztárparádéját látva az üzenet kristálytiszta: megérkezett a mikroliteratúra korszaka. Mutatjuk, hogy viseli Rihanna, Jennifer Lawrence és Elle Fanning az új bookish táskatrendet.
A könyves táskatrend: a bookish fashion
- 2026-ban a luxus divatházak az olvasás esztétikájában merültek el.
- A Coach és a Dior új tervezéseikkel egy összehangolták a divat és az irodalom művészi világát.
- Mutatjuk, hogyan viseli Rihanna, Jennifer Lawrence és Elle Fanning a könyves kiegészítőket.
Vége azoknak az időknek, amikor a kiegészítőink csak a státuszunkat hirdették. 2026-ban a szellemi érték a legnagyobb luxus. A legtrendibb szettek központi eleme már nem egy méregdrága dizájner táska, hanem egy aprólékosan kidolgozott, könyves kiegészítő vagy éppen egy stílusosan kézben tartott klasszikus kötet. A divat végre elkezdett olvasni, így idén nem az a kérdés, hogy kitől van a táskád, hanem az, hogy mit rejt a borítója. A minimalista vonalvezetéstől a bohém eleganciáig, a könyves kiegészítők minden stílusba észrevétlenül simulnak bele. Legyen szó egy Jane Austen-ihlette clutch-ról a vörös szőnyegen, vagy egy miniatűr klasszikusról, amit charmként viselnek, a lényeg a könyvmolyos sikk. Mutatjuk, hogyan hódította meg az irodalmi elegancia a táska trendeket 2026-ban!
Jonathan Anderson megreformálta a Dior divatházat
A 2026-os nyári szezonban a Dior új kreatív igazgatója, Jonathan Anderson, az irodalom legszebb klasszikusait emeli be a gardróbunkba, új életet lehelve a divatház olyan ikonikus darabjaiba, mint a Saddle Bag, a kártyatartók vagy a sportosabb dzsekik. A kollekció abszolút sztárja azonban a márka örök bestsellere, a Book Tote, amely idén szó szerinti értelmezésben is hódít: a The Book Cover Collection minden egyes darabja a 18., 19. és 20. századi irodalom egy-egy első kiadású borítóját mutatja be.
A kollekció a világirodalom legizgalmasabb rétegeit tárja fel: Bram Stoker Drakulájának gótikus hangulata és Flaubert Bovarynéjának tragikus eleganciája mellett olyan remekművek kelnek életre a textíliákon, mint Françoise Sagan Jó reggelt, bánat!-ja vagy Baudelaire sötéten igéző A Romlás virágai kötete. Az intellektuális divat kedvelői között ott volt Rihanna és Jennifer Lawrence is, akik az elsők között parádéztak ezekkel a tervezésekkel.
Elle Fanning és a miniatűr Jane Austen
A bookish stílus igazi szupersztár-hátszelet kapott a divathét nyitónapján. Elle Fanning színésznő a Coach bemutatóján tette le a voksát a könyves irányzat mellett. Egy elegáns Coach táskát viselt, amelyre Jane Austen Értelem és érzelem című művének apró, az eredeti méret harmadára kicsinyített példánya volt rögzítve. Ezzel megalkotta az új könyves táskacharm trendet. A színésznőt később a metrón látták, amint elmélyülten böngészte a miniatűr kötetet, bizonyítva, hogy a stílus és a műveltség igenis elfér egy tenyérnyi helyen.
